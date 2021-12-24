Экибастузец продавал некачественные фейерверки через соцсети

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С приближением новогодних праздников полицейские Павлодарской области и сотрудники ДЧС проводят рейды по выявлению незаконной реализации контрафактной пиротехники, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как пояснили стражи порядка, для законной продажи пиротехники необходимо иметь лицензию.

Начальник административной полиции города Экибастуза Канат Каримжанов рассказал, что при мониторинге соцсетей был обнаружен аккаунт, через который распространялись и продавались пиротехнические изделия.

Стражи порядка установили, что страница принадлежала 30-летнему жителю Экибастуза. Он продавал пиротехнику, которая не соответствовала требованиям безопасности, а также хранилась с нарушением правил.

В отношении продавца составили протокол по статье 196 КоАП РК. В итоге его оштрафовали на 25 МРП (72 925 тенге).

Пиротехнические изделия у нарушители изъяли для уничтожения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948382-ekibastuzets-prodaval-nekachestvennye-feyerverki-cherez-sotsseti/