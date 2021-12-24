Хищение 28 млн тенге в Алматы: осуждены чиновник и бизнесмен

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В Алматы вынесли приговор главе ТОО и чиновнику, похитившим 28 млн тенге, которые были выделены из бюджета на реконструкцию русла реки, сообщает официальный сайт Агентства РК по финансовому мониторингу.

На скамье подсудимых оказались руководитель отдела благоустройства аппарата акима Турксибского района Алматы и глава ТОО "Аstana-Курылыс ХХI" - их обвиняли в хищении бюджетных средств.

Как установило следствие, между подрядчиком ТОО "Аstana-Курылыс ХХI" и отделом благоустройства акимата Турксибского района был заключен договор на реконструкцию русла реки Бас Карасу на сумму более 71 млн тенге.

"Однако руководитель ТОО в период с августа по сентябрь 2019 года при пособничестве с должностным лицом районного акимата путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 28 млн тенге", - сообщили в АФМ.

В итоге и чиновника, и главу ТОО признали виновными в преступлении. Их приговорили к 7 и 7,5 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948348-hischenie-28-mln-tenge-v-almaty-osuzhdeny-chinovnik-i-biznesmen/