Жительница Кентау дала знакомой поносить золотые украшения и лишилась их

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Жительница Кентау обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что знакомая попросила у нее золотые украшения поносить, но потом их не вернула, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее по месту жительства.

Выяснилось, что похищенные золотые изделия злоумышленница использовала в собственных целях.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948170-zhitelnitsa-kentau-dala-znakomoy-ponosit-zolotye-ukrasheniya-i-lishilas-ih/