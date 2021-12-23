Спецоперацию провели в Нур-Султане и Алматы (видео)

Задержание. Кадр из видео: АФМ РК

Агентством по финансовому мониторингу совместно с комитетом национальной безопасности в Алматы и Нур-Султане проведена спецоперация. В результате была предотвращена деятельность группы лиц, промышлявших контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией на территории Казахстана, сообщается на официальном сайте АФМ РК.

Как отметили в ведомстве, наркотические вещества поставлялись в нашу страну по международным каналам из стран ближнего зарубежья. Их доставляли под видом различных товаров народного потребления.

Подчеркивается, что фасованные в малых дозах наркотические вещества распространялись в виде "закладок" на территории парков, школ, больниц, дошкольных учреждений в Алматы и Нур-Султане.

Продажа запрещенных веществ велась через анонимные Telegram-каналы, оплата принималась через электронные платежи на Qiwi-кошелек.

Как подчеркнули в АФМ, основными покупателями являлись несовершеннолетние граждане Казахстана.

Сообщается, что задержание провели в момент получения очередной международной посылки. Как уточнили в ведомстве, запрещенный товар упаковали в корма для домашних животных.

За хранение и сбыт наркотиков были задержаны пятеро соучастников преступной цепи. При обыске в местах проживания задержанных были обнаружены синтетическое наркотическое вещество – мефедрон, марихуана, упаковочные материалы, весы.

Общий вес изъятых наркотиков составил более 7 кг.

Задержанные водворены в следственный изолятор сроком на 2 месяца, ведется следствие.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948167-vvezennye-iz-zarubezhya-narkotiki-izyali-v-hode-spetsoperatsii-v-almaty-i-nur-sultane-video/