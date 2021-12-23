Алматинку подозревают в организации нарколаборатории в Усть-Каменогорске

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Стражи порядка ВКО задержали алматинку. Предполагается, что она пыталась наладить производство синтетических наркотиков в Усть-Каменогорске, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Разработка канала сбыта синтетических наркотиков в Усть-Каменогорске завершилась ликвидацией нарколаборатории, отметили в полиции.

Стражи порядка задержали местного жителя, у которого было изъято 120 граммов психоактивного вещества “альфа-pvp”. Задержанный указал, что наркотики ему передавала молодая женщина из Алматы через третьих лиц.

По информации полицейских, в начале декабря она прибыла в Усть-Каменогорск, чтобы организовать производство наркотиков. Оборудование и химикаты для этого ею были отправлены в качестве личных вещей из Алматы.

Сообщается, что подозреваемая сняла квартиру и приступила к изготовлению запрещенных веществ.

В ходе обыска на съемной квартире обнаружено 100 разовых доз “альфа-pvp” по 0,3 грамма каждая, а также наркотики, подготовленные к расфасовке. Всего изъято 62 грамма “синтетики”, что является особо крупным размером. Кроме того, в квартире найдены шесть литров раствора наркотика, подготовленного к завершающей стадии производства, пять литров прекурсоров, а также противогаз, электроплитка, электронные весы, 150 рулонов изоленты, упаковка термоусадки, зип-пакеты, которые подозреваемая использовала при производстве и расфасовке наркотиков.

В отношении подозреваемой расследуется дело по статье "Незаконные изготовление, переработка, хранение в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".

Она содержится под стражей. Женщине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948125-almatinku-podozrevayut-v-organizatsii-narkolaboratorii-v-ust-kamenogorske/