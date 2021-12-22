15-летнего парня с нарушениями речи поймали за рулем угнанного авто в Алматы

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Полицейские южной столицы задержали 15-летнего парня, который находился за рулем угнанной автомашины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ДП города Алматы MegaPolice_NEWS.

Как пояснили стражи порядка, к ним обратился житель микрорайона "Ожет", который сообщил об угоне его авто марки Toyota Windom.

По словам заявителя, он оставил транспорт у ворот своего дома, а пропажу обнаружил ближе к 3 часам ночи.

Полицейские начали поиски машины и смогли сначала опознать, а потом и заблокировать ее в микрорайоне "Дархан". За рулем находился 15-летний парень с нарушением речи.

Полицейские установили, что подозреваемый юноша приехал в Алматы из Шымкента.

При этом оперативники подчеркнули, что задержанный часто совершает подобные правонарушения: берет машины, ездит на них, после чего оставляет в разных местах.

В данный момент следователям предстоит правовую оценку действиям фигуранта с учетом его возраста и физиологических отклонений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948041-15-letnego-parnya-s-narusheniyami-rechi-poymali-za-rulem-ugnannogo-avto-v-almaty/