Посиделки с алкоголем закончились поножовщиной в Алматы

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Дружеская встреча двух мужчин закончилась поножовщиной. Выяснилось, что во время распития спиртного между ними произошел конфликт. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ДП города Алматы MegaPolice_NEWS.

Как рассказали в полиции, все произошло в Наурызбайском районе. Хозяйка дома, в котором произошел инцидент, уехала за границу. Перед отъездом она попросила своего знакомого присмотреть за домом и собакой.

Мужчина в тот вечер не захотел находиться в помещении один и пригласил туда своего друга. Они начали распивать алкогольные напитки и спустя время между собутыльниками произошла ссора, которая переросла в драку с поножовщиной.

В результате этого второй гость получил ножевое ранение и успел выбежать из дома. Он попросил помощи у прохожих.

Прибывшие на место медики забрали пострадавшего в городскую больницу №7. Подозреваемого вскоре после этого задержан.

При досмотре у него изъяли травматический пистолет и нож.

Для выяснения всех обстоятельств мужчину доставили в УП Наурызбайского района, где по данному факту было начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948040-posidelki-s-alkogolem-zakonchilis-ponozhovschinoy-v-almaty/