Серийный карманник несколько лет орудовал в Алматы

Стражи порядка города Алматы задержали мужчину, которого подозревают в серии краж, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.
Начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галымжан Касымбаев сообщил, что подозреваемый начал свою преступную деятельность еще в 2019. Первое заявление было зарегистрировано в мае того года.
"Тогда, находясь в стоматологическом центре, он украл сотовый телефон. Орудовал вор и в офисах, кафе, барах и в торговых центрах. Всего на данном этапе расследования зарегистрировано 9 фактов хищения чужого имущества", - рассказал начальник отдела.
По подозрению в совершении серии краж задержан 35-летний мужчина без определенного места жительства.
"Специализировался фигурант на кражах сотовых телефонов, ноутбуков и кошельков. Суммарный ущерб по совершенным преступлениям составляет около 4 млн тенге", - уточнил Касымбаев.
Отмечается, что задержанный признал свою вину и подтвердил причастность к установленным преступлениям. Все факты были объединены в одно производство.
Дело расследуют по 188-й статье УК РК. Задержанный находится под стражей.
"Между тем, мы проверяем подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям", - добавил Касымбаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947964-seriynyy-karmannik-neskolko-let-orudoval-v-almaty/