Серийный карманник несколько лет орудовал в Алматы

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Стражи порядка города Алматы задержали мужчину, которого подозревают в серии краж, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галымжан Касымбаев сообщил, что подозреваемый начал свою преступную деятельность еще в 2019. Первое заявление было зарегистрировано в мае того года.

"Тогда, находясь в стоматологическом центре, он украл сотовый телефон. Орудовал вор и в офисах, кафе, барах и в торговых центрах. Всего на данном этапе расследования зарегистрировано 9 фактов хищения чужого имущества", - рассказал начальник отдела.

По подозрению в совершении серии краж задержан 35-летний мужчина без определенного места жительства.

"Специализировался фигурант на кражах сотовых телефонов, ноутбуков и кошельков. Суммарный ущерб по совершенным преступлениям составляет около 4 млн тенге", - уточнил Касымбаев.

Фото подозреваемого: ДП Алматы

Отмечается, что задержанный признал свою вину и подтвердил причастность к установленным преступлениям. Все факты были объединены в одно производство.

Дело расследуют по 188-й статье УК РК. Задержанный находится под стражей.

"Между тем, мы проверяем подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям", - добавил Касымбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947964-seriynyy-karmannik-neskolko-let-orudoval-v-almaty/