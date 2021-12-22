Подростку порезали спину в Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

20 декабря стражам порядка стало известно, что в больницу поступили двое пострадавших с резаными ранами спины, один из них - несовершеннолетний. Подозреваемый задержан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

После поступления сообщения о пострадавших сотрудники Аккольского РОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в умышленном нанесении ранений двум местным жителям 16 и 25 лет.

Им оказался 21-летний парень, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.107 ч.2 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947889-podrostku-porezali-spinu-v-akmolinskoy-oblasti/