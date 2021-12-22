Подростку порезали спину в Акмолинской области

20 декабря стражам порядка стало известно, что в больницу поступили двое пострадавших с резаными ранами спины, один из них - несовершеннолетний. Подозреваемый задержан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.
После поступления сообщения о пострадавших сотрудники Аккольского РОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в умышленном нанесении ранений двум местным жителям 16 и 25 лет.
Им оказался 21-летний парень, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
По данному факту начато досудебное расследование по ст.107 ч.2 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947889-podrostku-porezali-spinu-v-akmolinskoy-oblasti/