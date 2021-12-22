Житель Степногорска пытался сжечь салон красоты

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19 декабря в правоохранительные органы обратилась жительница Степногорска и сообщила, что некий мужчина пытался поджечь салон красоты, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

После ее обращения стражи порядка выехали на место происшествия и провели осмотр. Было начато досудебное расследование по ст.24 ч.1-202 ч.2 УК РК (Попытка умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался 40-летний местный житель. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Следствие продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947879-zhitel-stepnogorska-pytalsya-szhech-salon-krasoty/