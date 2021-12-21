Курьера подозревают в краже системного блока из офиса в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Курьера задержали столичные стражи порядка по подозрению в краже из офиса, куда он приехал по заказу, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Сотрудниками полиции был задержан 38-летний мужчина. Предполагается, что он приехал по заказу в офисное помещение по улице Жумабаева и, воспользовавшись отвлеченностью персонала, совершил кражу системного блока.

Стоимость техники составляет 700 тыс. тенге.

Проводится расследование, подозреваемый дал признательные показания. Проверяется причастность задержанного к другим ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947838-kurera-podozrevayut-v-krazhe-sistemnogo-bloka-iz-ofisa-v-nur-sultane/