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Конфликт между чабанами закончился стрельбой в Алматинской области. Инцидент произошел утром 2 декабря, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В дежурную часть Жамбылского РОП поступило сообщение о том, что с пастбища, расположенного в 70 км от села Каншенгельды, с огнестрельным ранением в грудь в больницу доставлен 42-летний житель Узынагаша.

Факт зарегистрировали по ст.24 ч.3; ст.99 ч.1 УК РК "Покушение на убийство". На место выехала следственно-оперативная группа.

Стражи порядка задержали 31-летнего гражданина Узбекистана, приехавшего в Казахстан на заработки около месяца назад.

У подозреваемого изъяли двуствольное охотничье ружье 16 калибра, принадлежащее его работодателю. Он дал признательные показания.

Правоохранители выяснили, что ссора между чабанами произошла из-за территориальных претензий. Назначены необходимые экспертизы. Суд санкционировал подозреваемому арест на 2 месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947786-konflikt-mezhdu-chabanami-zakonchilsya-strelboy-v-almatinskoy-oblasti/