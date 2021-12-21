Житель Кентау лишился крупной суммы денег из-за утерянного смартфона

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Житель Кентау потерял телефон и лишился 100 тысяч тенге - нашедший его телефон человек с помощью банковского приложения перевел себе крупную сумму денег со счета, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Как рассказал мужчина полицейским, в августе этого года он потерял смартфон. Спустя три месяца он нашел свой телефон во дворе своего дома. Тогда же выяснилось, что неизвестные, воспользовавшись смартфоном, через мобильное приложение перевели с его банковского счета порядка 100 тысяч тенге.

Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался знакомый владельца телефона. Похищенные деньги уже удалось вернуть потерпевшему.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Ведется расследование.

Правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947681-zhitel-kentau-lishilsya-krupnoy-summy-deneg-iz-za-uteryannogo-smartfona/