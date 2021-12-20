Подросток надругался над двумя девочками и снял все на видео в Шымкенте

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Полиция Шымкента завершила расследование в отношении несовершеннолетнего 2006 года рождения, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности детей. Материалы дела переданы в суд, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на судебный кабинет Верховного суда.

По материалам дела, преступление произошло в июне этого года. 15-летний подросток зашел в квартиру к своей знакомой девочке 2010 года рождения. Родителей дома не было, однако здесь находилась в гостях ее подружка 2008 года рождения.

Воспользовавшись отсутствием взрослых, подросток избил обеих девочек и совершил над ними насильственные действия сексуального характера. Все происходящее он снимал на камеру мобильного телефона.

Завершив насилие, подросток запугал девочек, угрожая, что если они пожалуются, то он выложит видеозапись в соцсетях и интернете. Затем он удалился.

В тот же день школьницы сообщили обо всем своим родителям. Несовершеннолетний задержан. Проведенная медико-психиатрическая экспертиза не выявила у него никаких психических заболеваний, он полностью способен отвечать за свои действия.

С учетом тяжести обвинения процесс будет рассматриваться в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Суд будет проходить в закрытом режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947532-podrostok-nadrugalsya-nad-dvumya-devochkami-i-snyal-vse-na-video-v-shymkente/