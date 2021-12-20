Мужчина расплатился в магазине украденной у девушки картой в Актобе

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Актюбинка обратилась в полицию с заявлением о краже кошелька. Подозреваемого задержали, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

25-летняя пострадавшая заявила о краже в начале декабря. Она пояснила, что пассажир, который ехал с ней в такси, украл ее кошелек.

Стражи порядка с помощью камер видеонаблюдения сумели задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина. После кражи он расплатился банковской картой потерпевшей в магазине, сообщили полицейские.

Сумма ущерба составила 18 тыс. тенге.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье "Кража". Подозреваемого проверяют на причастность к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947529-muzhchina-rasplatilsya-v-magazine-ukradennoy-u-devushki-kartoy-v-aktobe/