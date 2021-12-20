Инкассатора заподозрили в хищении миллионов тенге из банкомата в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полицейские Нур-Султана задержали мужчину, которого подозревают в краже 3,8 млн тенге из банкомата, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции столицы.

По данным правоохранительный, 27-летний задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

Как установило следствие, подозреваемый работал инкассатором одного из банков и производил инкассацию денежных средств из банкомата. Уволившись, мужчина не сдал ключ от одного из аппаратов.

В вечернее время он пришел в супермаркет, где был установлен банкомат, вскрыл аппарат оставленным ключом и похитил оттуда 3,8 млн тенге, считают в полиции.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947463-inkassatora-zapodozrili-v-hischenii-millionov-tenge-iz-bankomata-v-nur-sultane/