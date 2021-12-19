Мужчина "заминировал" школу в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Стражи порядка задержали мужчину, который сообщил о том, что в одной из павлодарских школ якобы произойдет взрыв.

Сообщение о том, что неизвестный хочет взорвать школу №17 поступило в полицию накануне вечером, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Прибывшая к учебному заведению следственно-оперативная группа более полутора часов обследовала помещение. Специалисты не нашли предметов, которые представляли бы угрозу взрыва.

Была установлена личность звонившего. Им оказался 44-летний павлодарец. Как пишет издание, мужчина находился в алкогольном опьянении. Причину ложного звонка он объяснить не смог.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК. Мужчине может грозить реальный срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947381-muzhchina-zaminiroval-shkolu-v-pavlodare/