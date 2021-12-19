Мошенники обещали помочь с получением жилья в Нур-Султане

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Столичные стражи порядка предупредили горожан об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, представителями государственных учреждений и просят денежное вознаграждение за помощь, сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

17 декабря текущего года в органы внутренних дел с заявлением обратилась астанчанка. Она заявила, что мошенники представились сотрудниками управления жилья акимата столицы и под предлогом продвижения в очереди и быстрого получения жилья по госпрограмме обманом перечислили ее денежные средства на свои счета.

Также стражи порядка задержали предполагаемого афериста, который, по показаниям потерпевшей, заверил, что у него в банках второго уровня есть связи и обещал помощь в оформлении ипотеки.

За это он получил от обманутой женщины 2,2 млн тенге в апреле текущего года, но до настоящего времени обещание не выполнил.

Стражи порядка призвали граждан доверять только достоверным источникам и официальным публикациям, а также перепроверять информацию, перезванивая на официальные телефоны банков, акимата и иных госучреждений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947372-moshenniki-obeschali-pomoch-s-polucheniem-zhilya-v-nur-sultane/