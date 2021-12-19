Двое мужчин украли у женщины продукты и попали на видео на рынке в Актау

Момент кражи. Кадр из видео: Lada.kz

Двое мужчин похитили у покупательницы фрукты и овощи. Их действия попали в объектив камеры наблюдения.

Кража произошла в минувшую пятницу утром у входа на рынок "РусКаз", пишет "Лада". Местная жительница закупила продукты и оставила их у дороги, а сама отправилась за тележкой.

В это время двое неизвестных совершили кражу. Как видно на записи с камер наблюдения, двое мужчин подходят, берут коробку и мешок, и удаляются.

По информации издания, злоумышленники совершили 2 рейса.

Потерпевшая обратилась с заявлением в управление полиции. Общая сумма ущерба составила 20 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947369-dvoe-muzhchin-ukrali-u-zhenschiny-produkty-i-popali-na-video-na-rynke-v-aktau/