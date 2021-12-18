Обещал помочь с ипотекой: мошенник обманул астанчанку на 2,2 млн тенге

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Жительница столицы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она указала, что некий знакомый пообещал помочь с оформлением ипотеки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

По данным полиции, еще в апреле мужчина взял у потерпевшей 2,2 млн тенге в качестве оплаты за свои "услуги", однако за прошедшее время не выполнил свое обещание.

Заявительница отметила, что отдала ему деньги, так как знакомый утверждал, что у него есть знакомства и связи в банках второго уровня.

В итоге женщина осталась и без денег, и без ипотеки, что и сподвигло ее обратиться за помощью к стражам порядка.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого, вскоре после этого было открыто уголовное дело по статье 190 УК РК ("Мошенничество").

В Департаменте полиции граждан вновь попросили быть бдительными и не передавать денежные средства малознакомым лицам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947319-obeschal-pomoch-s-ipotekoy-moshennik-obmanul-astanchanku-na-22-mln-tenge/