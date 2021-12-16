Спецоперация КНБ: преступную группу с арсеналом оружия задержали в Жанаозене (фото)

Фото: КНБ РК

8 декабря ДКНБ по Мангистауской области с привлечением ПСН "Беркут" НГ МВД РК в Жанаозене проведена спецоперация по задержанию преступной группы, причастной к изготовлению и сбыту огнестрельного оружия. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ Казахстана.

При попытке реализации боевого автомата "Калашникова" с поличным задержан житель города, у которого ранее был осуществлен контрольный закуп пистолета "Макарова".

Фото: КНБ РК

В ходе обыска по местам жительства соучастников изъяты пистолет "Макарова", 2 обреза, боеприпасы, а также различные виды наркотиков в особо крупных размерах.

Фото: КНБ РК

Участники группировки дали признательные показания, в отношении троих из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Проводится досудебное расследование по статьям 287 (Незаконный сбыт и хранение оружия) и 297 (Незаконное хранение наркотических средств) УК РК. Устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям", - сообщили в КНБ РК.

Фото: КНБ РК

В ведомстве отметили, что незаконный оборот оружия несет серьезную угрозу обществу и безопасности граждан из-за высоких рисков его использования представителями криминалитета, экстремистских и террористических организаций для совершения противоправных акций.

Вскрытие и пресечение каналов нелегального оборота огнестрельного оружия является одной из приоритетных задач органов КНБ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947208-spetsoperatsiya-knb-prestupnuyu-gruppu-s-arsenalom-oruzhiya-zaderzhali-v-zhanaozene-foto/