"Перекурили, пока приехала полиция": избиение мужчины сняли на видео в Павлодаре

Место происшествия. Кадр из видео: Шок Типичного Павлодара tipavlo

Павлодарец снял на видео избиение мужчины прямо под окнами своей квартиры. Ролик появился в соцсетях. Автор указывает, что на место вызвали полицию, но стражи порядка приехали лишь спустя 20 минут. За это время парни успели "пару раз перекурить". Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры опубликованы в Telegram-канале "Шок Типичного Павлодара". Отмечается, что сняли их около 4 утра на улице Сатпаева, 19. Видно, как несколько парней избивают одного. Сопровождается все это криками и нецензурной бранью.

"Звонили в полицию. На всех линиях связи сотрудники долгое время не брали трубку. Полиция приехала только через 20 минут. За это время группа парней успела неоднократно избить беднягу и пару раз перекурить", - говорится в описании к видео.

В ДП Павлодарской области сообщили, что вызов поступил в 3.35 часов. На место направили автопатруль. Стражи порядка задержали всех участников конфликта, который начался со словесной перепалки. Пострадавшему 40 лет, характеристика у него не из лучших.

"Павлодарец неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Злоупотребляет алкогольными напитками, семейный дебошир. По данному факту проводится проверка", - сообщили в департаменте полиции региона.

В ведомстве уточнили, что пострадавший заявление писать не стал, скорую помощь ему вызвали правоохранители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947124-perekurili-poka-priehala-politsiya-izbienie-muzhchiny-snyali-na-video-v-pavlodare/