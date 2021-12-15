Людей эвакуировали из аэропорта Шымкента (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/smotra_shymkent

В соцсетях появилась информация о том, что аэропорт Шымкента проверяют на наличие взрывного устройства. На место выехали сотрудники специальных служб, территорию оцепили, людей эвакуировали. Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции на транспорте МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент произошел утром 15 декабря. Неизвестные сообщили о том, что в аэропорту Шымкента заложена бомба.

Как передает корреспондент NUR.KZ, специальные службы уже провели проверку. Взрывных устройств не обнаружили. Людей стали запускать в воздушную гавань.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции на транспорте МВД РК.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции в аэропорту Шымкента по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Проводится проверка. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иную информацию в интересах следствия не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947037-lyudey-evakuirovali-iz-aeroporta-shymkenta-video/