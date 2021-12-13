Подростки разбили стекло, капот и бамперы чужого Lexus в Акмолинской области

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

Несовершеннолетние повредили чужой автомобиль Lexus. Их установили, только вот объяснить, зачем они это сделали, подростки вразумительно не смогли, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Заявление в дежурную часть Целиноградского РОП поступило 12 декабря. Мужчина сообщил, что в 03.30 ночи неизвестные повредили его автомобиль Lexus - разбили лобовое стекло, капот и бамперы.

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены двое подростков 16 и 17 лет. Причину своих действий парни объяснить не смогли.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по ст.293 ч.2 УК РК "Хулиганство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946738-podrostki-razbili-steklo-kapot-i-bampery-chuzhogo-lexus-v-akmolinskoy-oblasti/