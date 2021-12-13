Предприимчивый акмолинец изменял чеки в фотошопе и расплачивался ими повторно

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Предприимчивый житель Щучинска редактировал старые чеки в фотошопе и расплачивался ими в магазинах повторно. Как ему это удавалось, рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, в период с 10 по 11 декабря в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступило два заявления от владельцев торговых точек Щучинска.

Потерпевшие сообщили, что с октября по декабрь неизвестный предоставлял фиктивные чеки об оплате за приобретенные товары. Общая сумма ущерба составила 44 тыс. тенге.

Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Щучинска.

Он пояснил, что после совершения первой покупки в данных магазинах он изменял в электронном чеке размер суммы и дату оплаты, используя фоторедактор. После чего расплачивался в этих же торговых точках по поддельному чеку.

По обоим фактам начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946732-predpriimchivyy-akmolinets-izmenyal-cheki-v-fotoshope-i-rasplachivalsya-imi-povtorno/