Задержан казахстанский чиновник, за которого было назначено вознаграждение

Подозреваемый. Коллаж: t.me/afm_rk

Сотрудники Агентства по финмониторингу задержали чиновника, разыскиваемого с октября. Об этом АФМ сообщает в своем официальном Telegram-канале.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший заместитель руководителя управления территориального департамента Кайырбеков Д., разыскиваемый столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу", – сообщили в Агентстве.

Сообщается, что в отношении него расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Его водворили в изолятор временного содержания в Нур-Султане.

О том, что указанный гражданин объявлен в розыск, стало известно еще в октябре – информаторам пообещали денежное вознаграждение за сведения о мужчине, а также полную анонимность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946726-zaderzhan-kazahstanskiy-chinovnik-za-kotorogo-bylo-naznacheno-voznagrazhdenie/