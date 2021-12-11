8 млн тенге ущерба: подозреваемого в обмане 30 человек задержали в Нур-Султане

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Столичные полицейские задержали 26-летнего местного жителя, которого заподозрили в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Как рассказали в полиции, с августа по ноябрь текущего года в мессенджере был создан чат среди знакомых и друзей, администратор которого предлагал участникам инвестировать денежные средства с получением прибыли до 100 процентов.

Новые клиенты попадали в чат с помощью "сарафанного радио": многие подписчики добавляли туда своих знакомых.

По данным следователей, администратору группы "инвестировали" разные суммы денег, минимально - 20 тыс. тенге. Общая сумма ущерба составила порядка 8 млн тенге. Подозреваемого в мошенничестве задержали.

Отмечается, что полученные незаконным путем денежные средства были растрачены. Кроме того, в полиции обратили внимание на то, что молодого человека уже судили в 2015 году за аналогичное преступление.

В Департаменте полиции астанчан вновь призвали быть бдительным и не попадаться на уловки сетевых мошенников, а также не участвовать в сомнительных акциях по преумножению и увеличению дохода в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946474-8-mln-tenge-uscherba-podozrevaemogo-v-obmane-30-chelovek-zaderzhali-v-nur-sultane/