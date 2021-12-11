Мужчину избили и ограбили в Нур-Султане

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В Нур-Султане мужчина обратился с заявлением в полицию, пожаловавшись на своего знакомого, который избил его и ограбил, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Полицейские установили, что накануне потерпевший распивал спиртное со знакомыми в своей комнате в общежитии.

"После застолья, когда компания ушла, мужчина лег спать. В это время один из гостей вернулся и, пробравшись через окно в комнату, избил хозяина и похитил 30 тысяч тенге и сотовый телефон", - рассказали в департаменте полиции.

Полицейские быстро задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 42-летний мужчина. По данному факту проводится досудебное расследование, задержанный водворен в изолятор временного содержания.

"Проводится проверка причастности подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", - сообщили в ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946471-muzhchinu-izbili-i-ograbili-v-nur-sultane/