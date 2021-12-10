БТР нашли у жителя Актобе (видео)

Кадр из видео: ДП Актюбинской области

Необычную находку обнаружили правоохранители во время ОМП "Правопорядок". Житель Актобе купил бронетранспортер "БТР-60" и поставил его на территории карьера, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

По информации ведомства, на территории карьера в районе поселка Россовхоз в Актобе стражи порядка обнаружили бронетранспортер "БТР-60" без опознавательных знаков, каких-либо боевых элементов и документов.

Выяснилось, что он принадлежит инженеру карьера. Мужчина пояснил, что БТР купил примерно в 2000-х годах у неизвестного, а потом в связи с ненадобностью решил его продать.

Материал зарегистрирован по ст.386 ч.1 УК РК (Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером).

Проводится расследование. Бронетранспортер поставлен на коммунальную автостоянку в Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946315-btr-nashli-u-zhitelya-aktobe-video/