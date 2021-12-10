"Помогайки" обманывали жителей Тараза

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Несколько человек задержали по подозрению в совершении мошеннических действий в Таразе, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В Байзакскую районную полицию обратилась 21-летняя горожанка. Девушка сообщила, что ее обманули - некая женщина, пообещав помощь в ускоренном изготовлении документов, выманила 100 тыс. тенге.

По подозрению в совершении преступления была задержана 28-летняя местная жительница. Она дала признательные показания. Дело расследуется по статье "Мошенничество".

Также к стражам порядка обратился горожанин. Он сообщил, что в июле некий мужчина, с целью поставить на учет РК авто Honda Odyssey с иностранными номерами, получил от потерпевшего 400 тыс. тенге и скрылся.

Сотрудники полиции задержали вероятного афериста. Им оказался 31-летний житель Таласского района. Он дал признательные показания. Ведется следствие по статье 190 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946303-pomagayki-obmanyvali-zhiteley-taraza/