Разыскиваемый в Казахстане за хищение 15 млн долларов у банка задержан в России

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Разыскиваемый по делу "РБК Банка" задержан в Московской области, сообщается в официальном Telegram агентства РК по финансовому мониторингу.

"В Московской области задержан В. Власов, разыскиваемый территориальным департаментом Агентства по городу Алматы.

В отношении него расследуется уголовное дело по факту хищения кредитных средств АО "Банк РБК" в размере 15 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

С 2018 года задержанный находился в международном розыске.

В настоящее время он находится под стражей в Московской области. Решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946295-razyskivaemyy-po-delu-o-hischenii-15-mln-dollarov-iz-banka-v-kazahstane-zaderzhan-v-rossii/