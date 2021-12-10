Предполагаемого убийцу со следами крови на руках сняла камера в Степногорске

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Стражи порядка по "горячим следам" раскрыли убийство в Степногорске. Помогла в этом камера видеонаблюдения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

По информации ведомства, утром 6 декабря в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Степногорске было обнаружено тело мужчины с множественными телесными повреждениями и колото-резаной раной.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность погибшего - это был 57-летний местный житель.

После чего стражи порядка провели поквартирный обход, изучили записи камер видеонаблюдения в районе совершения преступления. Работа принесла свои плоды.

Одна из камер зафиксировала мужчину, выходившего из подъезда, где проживал погибший, со следами крови на одежде и руках.

Подозреваемого задержали 6 декабря. Им оказался 35-летний житель Карагандинской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мужчина дал признательные показания и рассказал, что во время совместного распития спиртных напитков между ним и жертвой произошел конфликт, что привело к смерти.

Факт зарегистрирован по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемый заключен под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946294-predpolagaemogo-ubiytsu-so-sledami-krovi-na-rukah-snyala-kamera-v-stepnogorske/