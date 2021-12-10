Продавала несуществующую одежду: 28-летнюю женщину подозревают в мошенничестве в Алматы

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28-лентюю женщину подозревают в совершении мошенничества в Сети. Предполагается, что она продавала несуществующую одежду, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Начальник УП Бостандыксого района ДП Алматы Галымжан Касымбаев рассказал, что подозреваемая, создав группу в одном из мессенджеров, размещала там предложения о реализации мужской, женской и детской одежды по сниженным ценам.

Предполагается, что она выкладывала фото несуществующего товара, а с покупателей требовала предоплату или оплату полной стоимости.

"Откликнувшись на заманчивое предложение продавца, покупатели перечисляли на указанный банковский счет денежные средства, затем мошенница прекращала поддерживать с ними связь, заблокировав их абонентские номера", - сообщил Касымбаев.

Обманутые покупатели обратились в полицию.

Фото подозреваемой: Polisia.kz

Например, в октябре текущего года в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что заказала в этой группе одежду на сумму свыше 150 тыс. тенге.

"На сегодняшний день в нашем подразделении зарегистрировано 6 подобных заявлений от потерпевших, которые также внесли предоплату за одежду и не получили товар. Стоимость одного закупа варьировалась от 90 до 160 тыс. тенге", - отметил Касымбаев.

В настоящее время дело расследуют по статье "Мошенничество". В ходе допроса женщина дала признательные показания. Подозреваемая призналась, что нигде не работает, добытые обманным путем деньги потратила на личные нужды.

Подчеркивается, что ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за подобные деяния.

В рамках уголовного дела проводятся необходимые процессуальные действия, а также устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946274-prodavala-nesuschestvuyuschuyu-odezhdu-28-letnyuyu-zhenschinu-podozrevayut-v-moshennichestve-v-almaty/