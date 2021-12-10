Жертв мебельщика-мошенника разыскивают в Алматы

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Полиция Алматы разместила фотографию подозреваемого в мошенничестве и попросила горожан, пострадавших от его действий, обратится в правоохранительные органы, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Дело возбуждено по статье 190 УК РК "Мошенничество". Подозреваемый - 29-летний житель Алматинской области.

По версии следствия, мужчина создал страницу в Instagram, на которой публиковал чужие фотографии с изготовленной мебелью, выдавая их за собственный труд. Он обещал изготовить мебель по цене гораздо ниже рыночной.

"По звонку заказчиков он выезжал на замеры, составлял фиктивный договор, получая стопроцентную предоплату", - отметили в полиции.

По данным полиции, подозреваемый обманул как минимум 14 горожан. Но в департаменте не исключают, что жертв может быть больше, поэтому полицейские обратились к горожанам.

"Граждан, пострадавших от действий указанного человека, призываем обратиться по телефонам: 227-55-02; 8-708-380-54-00; 8-708-374- 74-25", - говорится в сообщении полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946234-zhertv-mebelschika-moshennika-razyskivayut-v-almaty/