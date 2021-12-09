Массовая драка вдоль дороги в Нур-Султане попала на видео

Кадр из видео с места событий: instagram.com/kris.p.astana

В Сети распространился ролик с кадрами массовой драки на одной из улиц Нур-Султана. В пресс-службе столичного ДП прокомментировали данный инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео опубликовали в паблике kris.p.astana в Instagram. На кадрах ролика видно, что молодые люди устроили потасовку. Автор ролика утверждает, что произошедшее было снято в 3 часа ночи на улице Кдуайбердыулы.

В полиции подтвердили, что в ночь на 9 декабря произошла драка. Сообщение о потасовке на улице Кудайбердыулы поступило на пульт "102" в 2:42.

"Все участники инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции", - отметили в пресс-службе ДП.

Стражи порядка установили, что участники драки вышли из бара и между ними произошел конфликт. Ведется следствие по статье "Хулиганство".

В полиции напомнили об уголовной ответственности за особо дерзкое нарушение общественного порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946172-massovaya-draka-vdol-dorogi-v-nur-sultane-popala-na-video/