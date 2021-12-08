Экс-главу отдела акимата Туркестана отправили в тюрьму на 8 лет

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32-летний директор ТОО "Санкт-Астана" Азиз Атаханов и 51-летний бывший руководитель отдела жилищной инспекции акимата Туркестана Каныш Уркинбаев признаны виновными в присвоении и растрате вверенного чужого имущества, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Туркестанского городского суда.

Предприниматель и экс-чиновник предстали перед судом по ст.189 ч.4 п.2 УК РК.

Как указывается в приговоре, ТОО "Санкт-Астана" в 2017 году получило госзаказ на капитальный ремонт автодороги в Туркестане стоимостью свыше 760 миллионов тенге.

Завершить работы компания должна была к лету 2018 года. Однако, не доделав ремонт полностью, подрядчик получил 100-процентную оплату из бюджета.

Следствие установило, что более 220 миллионов из полученных средств директор компании и чиновник-администратор присвоили и растратили на собственные нужды.

Подсудимые вину не признали. Бизнесмен заявил, что полностью выполнил все обязательства, но стал жертвой интриг со стороны конкурентов.

Туркестанский городской суд приговорил Азиза Атаханова и Каныша Уркинбаева к 8 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Вердикт пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945979-eks-glavu-otdela-akimata-turkestana-otpravili-v-tyurmu-na-8-let/