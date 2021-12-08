Криминалисты из ЗКО рассказали о способах подделки денег (фото)

Фото: NUR.KZ

Сотрудники департамента экономических расследований Западно-Казахстанской области с начала года изъяли 22 фальшивые купюры. Чаще всего подделывают банкноты в 5000, 10000 и 20000 тенге, а также 100 долларов США. При этом злоумышленники придумывают все новые способы, передает корреспондент NUR.KZ.

В департаменте экономических расследований сообщили, что общая сумма изъятых за 11 месяцев текущего года денежных купюр составила 820 долларов и 87 500 тенге.

"Например, две тысячи тенге были изготовлены способом деления купюры на две части. То есть половина фальшивой банкноты является действительным денежным знаком. Путем заламывания купюр мошенники оплачивали свои покупки в магазинах и торговых точках", - сообщил руководитель криминалистического отдела ДЭР ЗКО Азамат Аубакиров.

Фото: NUR.KZ

Специалисты отметили, что в ряде случаев удалось установить сбытчиков подделок и привлечь их к уголовной ответственности. Но чаще всего это сделать невозможно.

"Ни в коем случае не пытайтесь расплатиться подозрительной купюрой. Это является преступлением. Лучше отнести ее в банк и проверить на подлинность.

Фото: NUR.KZ

Настоящие купюры имеют специфический хруст и специальный рельеф. Также на всех банкнотах есть метки для людей со слабым зрением.

На банкнотах номиналом от 1000 до 20 000 тенге имеются изображения, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона цвет рисунка меняется от зеленого до золотого.

Стоит обратить внимание и на сплошную магнитную и ныряющую нити в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются на свету как одна сплошная нить", - подчеркнули специалисты.

Фото: NUR.KZ

Между тем в Казахстане за январь-март 2021 года выявили 237 поддельных денежных знаков (236 банкнот и 1 монета) на сумму 760 950 тенге. За аналогичный период прошлого года обнаружено 226 поддельных купюр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945951-kriminalisty-iz-zko-rasskazali-o-sposobah-poddelki-deneg-foto/