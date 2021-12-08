Канал незаконной миграции организовал житель Алматы

Иллюстративное фото: polisia.kz

Жителя Алматы привлекли к ответственности за организацию канала незаконной миграции - он помог 8 гражданам Узбекистана нелегально въехать в Казахстан, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, 40-летний алматинец привлечен к уголовной ответственности по статье 394 УК РК "Организация незаконной миграции" и к административной ответственности - по статье 519 КРКобАП "Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан".

"Иностранцы были выявлены на одном из строительных объектов в Турксибском районе Алматы. Граждане Узбекистана проводили отделочные работы на территории строящегося жилого комплекса. Этот факт был установлен в ходе проведения рейда. Рабочие водворены в приемник-распределитель ДП", - говорится в сообщении полиции.

Наказание грозит и самим узбекистанцам - против них возбуждено административное производство по статье 517 КРКобАП "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения".

В полиции добавили, что с 6 декабря на территории Алматы проводится ОПМ "Мигрант".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945837-kanal-nezakonnoy-migratsii-organizoval-zhitel-almaty/