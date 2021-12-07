Избиение мужчины в Алматы: задержан подозреваемый

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Алматинские полицейские задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в избиении мужчины в ходе конфликта на одной из городских парковок, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

В полиции напомнили, что инцидент произошел 5 декабря в микрорайоне "Акбулак".

Следователи установили, что 39-летний местный житель в ходе конфликта, возникшего из-за парковочного места, нанес серьезные телесные повреждения пострадавшему.

Данный факт зарегистрировали по статье 106 УК РК.

Подозреваемый. Фото: пресс-служба ДП города Алматы

Как сообщил начальник УП Алатауского района Ильяс Омирсериков, в отделе полиции при УП создали специальную следственно-оперативную группу, которая займется раскрытием данного преступления, установлением его обстоятельств и привлечением виновного к ответственности.

Подозреваемого 1982 года рождения взяли под стражу. Расследование дела продолжается.

Напомним, что сегодня мы сообщали о том, что родные избитого до бессознательного состояния мужчины искали свидетелей преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945793-izbienie-muzhchiny-v-almaty-zaderzhan-podozrevaemyy/