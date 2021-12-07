Дорогие авто, квартиры: жертва финпирамиды рассказал о способах обмана

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Житель Павлодара рассказал о своем опыте попадания в структуру финпирамиды и поделился способами, которыми пользуются организаторы для обмана участников.

Как передает телеканал "Астана", в данный момент в Павлодаре расследуют сразу два уголовных дела против организаторов финансовых пирамид. Жертвами обмана стали десятки жителей города.

По словам павлодарца, о "легком заработке" он впервые узнал от соседа. В начале рассказам о "миллионных прибылях" он не поверил, однако таки решился дать деньги мошенникам после того, как увидел дорогое авто одного из "клиентов" пирамиды.

"Приехал из Астаны парень, вроде его зовут Даурен, приехал на 570-м Lexus и показывает, вот 570-й Lexus. Квартир несколько купил в Астане, помог сестре, родителям. Нельзя верить в легкие деньги, все приходит с трудом, а это все, как говорится, обман", - рассказал журналистам мужчина.

Согласившись "инвестировать" деньги, павлодарец установил на смартфон специальное приложение, в котором мог видеть, как вложенные им средства якобы "работают". Хотя ему показывали прибыль, на самом деле всего за 3 дня мужчина лишился суммы в 200 тыс. тенге.

В это же время его соседу, чтобы расплатиться с привлеченными им жертвами, пришлось продать 3-комнатную квартиру.

В ДЭР подтвердили, что после обращения пострадавших возбуждены два уголовных дела, задержаны несколько подозреваемых, однако иную информацию в интересах следствия не разглашают.

Отмечается, что даже за рекламу финпирамид владельцы сайтов и страниц в соцсетях могут понести ответственность перед законом.

"Доверчивые люди верят заманчивым предложениям организаторов пирамиды, их притягивает высокая доходность, многие несут свои сбережения, порой продавая все свое имущество, автомашины, квартиры.

В результате они становятся жертвами. Есть хорошая пословица: "Бесплатный сыр только в мышеловке", - прокомментировал представитель ДЭР по Павлодарской области Арман Абетанов.

В полиции в очередной раз призвали казахстанцев не верить обещаниям о больших заработках, которые можно получить, не делая абсолютно ничего. Рано или поздно любая финансовая пирамида рухнет, оставив обманутых вкладчиков у разбитого корыта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945783-dorogie-avto-kvartiry-zhertva-finpiramidy-rasskazal-o-sposobah-obmana/