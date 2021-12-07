"Как в фильме": эффектное задержание участника драки в Нур-Султане попало на видео

Кадр из видео очевидца: instagram.com/za_rulem_astana

В социальных сетях распространился ролик с кадрами задержания в Нур-Султане. Служебный автомобиль во время разворота сбил одного из участников драки. Инцидент прокомментировали в столичном ДП.

Ролик опубликован в паблике za_rulem_astana в Instagram. На кадрах видно, что полицейский автомобиль едет в сторону участников драки и в момент разворота сбивает с ног одного из них. После стражи порядка проводят задержание.

"Как в фильме", - отреагировал на увиденное автор ролика.

В ДП Нур-Султана пояснили, что на пульт "102" поступило сообщение о драке на дороге. На место событий выехали сотрудники полиции. При попытке скрыться с места происшествия участники инцидента были задержаны. Задержанных доставили в УП района "Сарыарка".

В ДП установили, что пассажир автомобиля марки Kia разбил лобовое стекло и повредил капот машины. По этой причине между таксистом и клиентом завязалась драка. Также выяснилось, что клиент находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Как подчеркнули в полиции, во время задержания никто из участников потасовки не пострадал.

Тем не менее, по факту применения полицейскими специальных средств назначена служебная проверка, по результатам которой действиям полицейских будет дана соответствующая правовая оценка, отметили в ДП.

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945675-kak-v-filme-effektnoe-zaderzhanie-uchastnika-draki-v-nur-sultane-popalo-na-video/