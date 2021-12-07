Смыть наркотики в унитаз пытались подозреваемые в Жамбылской области (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Канал поставки наркотиков из Жамбылской области в Алматы ликвидировали полицейские в результате спецоперации, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, еще в июле в Алматы был задержан 32-летний казахстанец, у которого при обыске были найдены наркотики каннабиноидной группы.

Как установила полиция, запрещенные вещества задержанный покупал у 56-летнего гражданина З. для последующей продажи. А гражданин З., в свою очередь, поставлял наркотики в особо крупном размере из Жамбылской области.

Отмечается, что операция по ликвидации канала проходила в Жамбылской области.

"При появлении группы захвата хозяева заперлись в доме и пытались уничтожить вещественные доказательства путем смыва в унитаз. Но тщетно.

В ходе санкционированного обыска изъяли припрятанные семена марихуаны, капсулы с наркотическим веществом в виде порошка, 160 патронов от гладкоствольного ружья, 60 патронов, изготовленных кустарным способом, несколько самодельных охотничьих ножей и патроны от нарезного оружия", - рассказали в полиции.

Кроме того, при обыске в доме подозреваемых оперативники нашли посуду для фасовки наркотиков, а во дворе частного была обнаружена теплица с 18 цветочными горшками, в которых выращивали запрещенные растения.

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических веществ в особо крупном размере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945641-smyt-narkotiki-v-unitaz-pytalis-podozrevaemye-v-zhambylskoy-oblasti-video/