Машины с кыргызскими номерами массово угоняли в Алматы

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Алматинские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в серии угонов машин на кыргызском учете. При этом подчеркивается, что угонялись исключительно авто марки Honda Odyssey, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, подозреваемый специализировался на угоне машин Honda Odyssey и исчезали только те машины, что имели регистрацию в Кыргызстане.

Операцию по его задержанию провели сотрудники криминальной полиции и отдела полиции при УП Алатауского района.

Как сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов, 29-летнего мужчину нашли по месту проживания – в Карасайском районе Алматинской области.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Следователи установили, что машины угонялись по ночам с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя.

Руководитель отдела полиции при УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев добавил, что угнанные машины подозреваемый продавал. При этом от последнего авто он избавиться не успел. Транспорт в итоге изъяли.

Уголовное дело расследуется по статье 188, часть 3 УК РК. На период расследования мужчину поместили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945625-mashiny-s-kyrgyzskimi-nomerami-massovo-ugonyali-v-almaty/