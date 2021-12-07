Застрелил человека в Экибастузе: возможный убийца задержан в Дагестане спустя 22 года

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Павлодарские оперативники спустя 22 года в Дагестане задержали возможного убийцу жителя Экибастуза, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ходе проведения розыскных мероприятий в городе Каспийск Республики Дагестан (Россия) задержан 41-летний мужчина. Его подозревают в совершении убийства в Экибастузе.

По словам начальника ДП Павлодарской области Нурлана Масимова, еще в апреле 1999 года в подъезде дома по улице Ломоносова на тот момент 19-летний парень застрелил 36-летнего мужчину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.96 ч.2 п.3 УК РК.

Подозреваемый скрылся от органов следствия, его объявили в розыск.

Установлено, что 22 года назад молодой человек со своими знакомыми совершил несколько преступлений: кражу, четыре разбойных нападения и убийство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945624-zastrelil-cheloveka-v-ekibastuze-vozmozhnyy-ubiytsa-zaderzhan-v-dagestane-spustya-22-goda/