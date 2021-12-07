Сообщение о тройном убийстве в сгоревшей костанайской гостинице оказалось фейком

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Рано утром 6 декабря в одной из гостиниц в Костанае произошел сильный пожар. Огнеборцам понадобилось несколько часов, чтобы потушить огонь. После этого в соцсетях начали появляться сообщения о том, что причиной ЧП якобы был поджог с целью скрыть другое преступление.

Как передает телеканал "Астана", в соцсетях распространилось сообщение о том, что здание подожгли, чтобы скрыть тройное убийство. Однако в полиции позже это заявление опровергли.

В ДЧС региона сообщили, что жертв и пострадавших в результате ЧП не было. Все 34 постояльца и 2 сотрудника гостиницы эвакуировались с места происшествия самостоятельно.

Причину пожара в данный момент выясняют. Кроме того, стражи порядка ищут автора фейка о тройном убийстве. За ложное сообщение ему может грозить тюремный срок.

"Принимаются меры по установлению виновных лиц для привлечения к уголовной ответственности. Распространение заведомо ложной информации.

Это статья 204, часть 2, предусматривает наказание максимально – это лишение свободы до трех лет", - сообщил журналистам замначальника УП города Костанай Ерболат Мурзатаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945594-soobschenie-o-troynom-ubiystve-v-sgorevshey-kostanayskoy-gostinitse-okazalos-feykom/