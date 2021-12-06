Пьяный мужчина проник в дом акмолинки, ударил ее в лицо и уснул за столом

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Неизвестный проник в квартиру жительницы Акмолинской области, ударил ее в лицо, а потом уснул за столом. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

4 декабря в отдел полиции Есильского района обратилась 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что около 19.00 часов неизвестный мужчина вошел в ее квартиру.

По словам потерпевшей, в тот вечер она вернулась из гостей. Как раз в это время к ней домой проник пьяный незнакомец.

На требование женщины покинуть помещение незваный гость ответил ударом в лицо.

Владелица квартиры побежала к соседям и вызвала полицейских. Пока они ехали, злоумышленник спокойно уснул за кухонным столом. Его личность установлена. Им оказался ранее не судимый 34-летний житель одного из сел Есильского района.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.149 УК РК "Нарушение неприкосновенности жилища". В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945545-pyanyy-muzhchina-pronik-v-dom-akmolinki-udaril-ee-v-litso-i-usnul-za-stolom/