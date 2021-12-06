Стрельбу из винтовки по авто устроили в Акмолинской области

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В Акмолинской области задержан подозреваемый в покушении на убийство. Мужчина устроил стрельбу из винтовки по автомобилю. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

5 декабря в дежурную часть Буландинского РОП поступило сообщение от участкового инспектора села Вознесенка. Он рассказал, что неизвестный произвел два выстрела из мелкокалиберной винтовки в автомобиль "ВАЗ-2110", в котором находился 24-летний парень.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Подозреваемый был задержан по "горячим следам".

Злоумышленником оказался 26-летний местный житель. У него изъяли мелкокалиберную винтовку "ТОЗ-8".

Кроме того, при осмотре территории и автомобиля потерпевшего стражи порядка обнаружили гильзы.

Предварительно установлено, что причиной инцидента стали неприязненные отношения между мужчинами.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.24 ч.3-99 ч.1 УК РК "Покушение на убийство". Подозреваемый заключен под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945532-strelbu-iz-vintovki-po-avto-ustroili-v-akmolinskoy-oblasti/