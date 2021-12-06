37 кг гашиша изъяли в ходе спецоперации в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Предполагаемых членов ОПГ, которая занималась распространением наркотиков, задержали столичные полицейские. В результате проведенной операции было изъято 37 кг гашиша, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как отметил начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД Ерлан Омарбеков, данная операция была поведена с привлечением сил специального подразделения МВД при координации прокуратуры города.

По информации полицейских, в результате была разобщена преступная группа, которая занималась реализацией гашиша, привозимого из южного региона страны. При проведении спецоперации в момент сбыта задержан один из организаторов преступной группы, у которого в ходе обыска машины изъято 8,7 кг гашиша.

После были установлены еще двое членов группы, занимавшихся поставкой крупных партий наркотиков, заявили стражи порядка.

У одного в квартире на балконе обнаружен еще килограмм гашиша, электронные весы и другие приспособления для расфасовки наркотиков. При обыске у третьего фигуранта, которого следствие считает руководителем преступной группы, в машине изъято больше 26 кг наркотиков.

Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

Помимо этого, при дальнейшей разработке полицейскими установлены пять предполагаемых наркопреступников, связанных между собой по принципу землячества. По информации стражей порядка, трое из них были поставщиками наркотиков из южного региона. Они привозили гашиш и реализовывали его в столице.

У двух задержанных обнаружили еще примерно по 200 гр. гашиша.

Общий вес запрещенных веществ составил 37 кг. Кроме того, изъяты два автомобиля и сотовые телефоны задержанных.

"Все участники преступной группы арестованы. В отношении них возбуждены уголовные дела по факту сбыта, хранения и перевозки наркотиков в особо крупном размере. Незаконный оборот таких объемов гашиша относится к особо тяжким преступлениям и предполагает наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщил Ерлан Омарбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945459-37-kg-gashisha-izyali-v-hode-spetsoperatsii-v-nur-sultane/