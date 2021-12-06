Оперативник держал сотрудника "Выгодного займа" в неволе и требовал деньги в Актобе

Люди возле офиса компании. Фото: diapazon.kz

В Актобе бывшего оперативника и двух его приятелей осудили за вымогательство денег у сотрудника скандально известного ломбарда "Выгодный займ". Сам экс-полицейский утверждал, что просто хотел вернуть свои средства, передает "Диапазон".

Как следует из обвинительного акта, три приятеля, среди которых был оперативник отдела полиции №3, обманным путем завлекли актюбинца на автозаправку, а позже в загородный дом.

Там его удерживали несколько суток, требовали деньги и автомобиль Audi. Освободился мужчина только после того, как написал генеральную доверенность на машину на имя отца одного из вымогателей.

Кроме того, он лишился 500 тыс. тенге и части своих сбережений. Ущерб был оценен в более 9 млн тенге.

Сам потерпевший после истории с вымогательством стал подозреваемым, а позже и обвиняемым по делу о финансовой пирамиде "Выгодный займ".

Во время суда бывший полицейский настаивал на том, что не занимался вымогательством, свои действия он назвал самоуправством.

По его словам, он вложил в ломбард "Выгодный займ" больше миллиона тенге, документы оформил на имя другого человека, так как был сотрудником. Когда фирма обанкротилась, решил найти работников организации и забрать свои деньги. Так он с двумя подельниками и вышел на потерпевшего.

Но его словам в суде не поверили, так как ни он сам, ни двое его соучастников потерпевшими по делу о финансовых пирамидах не проходили, на их имя счетов в ТОО "Выгодный займ" не было. Доказательств тому, что экс-оперативник хотел вернуть свое, в деле не оказалось.

В итоге бывший полицейский за вымогательство получил 7 лет лишения свободы, два его приятеля были приговорены к 6 и 5 годам заключения соответственно.

Им также предъявляли обвинение по статье "Незаконное лишение свободы", но потерпевший простил их и дело прекратили.

Между тем сотрудник компании сейчас стал подсудимым по делу о финансовых пирамидах "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "ESTATE ломбард".

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что завершено расследование по крупнейшему в Казахстане делу о финансовых пирамидах. На тот момент с заявлениями в полицию обратились более 17 тыс. человек, ущерб оценивался на сумму 22 млрд тенге. В конце июня в Актобе начался суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945429-operativnik-derzhal-sotrudnika-vygodnogo-zayma-v-nevole-i-treboval-dengi-v-aktobe/