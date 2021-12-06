Мужчину, справившего нужду на детскую коляску, задержали в Алматы

Кадр из видео с камеры наблюдения: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

На днях в Алматы в микрорайоне Жас Канат неизвестный справил нужду на детскую коляску. Стражи порядка задержали предполагаемого хулигана, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Начальник УП Турксибского района Еркин Амантаев рассказал о задержании.

"Мы тщательно изучили данные с камер видеонаблюдения. Установили, что фигурант не проживает в указанном жилом массиве. Его личность установили спустя некоторое время", - пояснил он.

Было проведено задержание.

Задержанным оказался 44-летний мужчина, который снимает квартиру недалеко от автовокзала "Саяхат". Стражи порядка установили, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Задержанный утверждает, что во время совершения противоправных действий он находился в состоянии алкогольного опьянения, отметил начальник УП.

Составлены материалы по 434 статье КоАП РК, которые передадут в СМАС для принятия решения.

Напомним, что мужчина справил нужду на детскую коляску в подъезде одного из жилых домов в Алматы. Действия хулигана попали на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945389-muzhchinu-spravivshego-nuzhdu-na-detskuyu-kolyasku-zaderzhali-v-almaty/